Roma | disordini nel Cpr di Ponte Galeria dopo il suicidio di un 22enne La denuncia dei migranti | «Qui dentro condizioni infernali»

(Di domenica 4 febbraio 2024) È stato trovato impiccato con un lenzuolo, iloriginario della Guinea morto stamattina nel centro di permanenza per il rimpatrio di). Gli investigatori, che ipotizzano si tratti di un, hanno acquisito le immagini di sorveglianza del Cpr per chiarire l’esatta dinamica della vicenda. La struttura all’estrema periferia della Capitale è da tempo al centro delle cronache per le terribiliin cui versa. «Sono qui al Cpr da un paio d’ore, avendo saputo che c’era stata la morte di un ragazzo, che si è suicidato impiccandosi», racconta il deputato e segretario di +Europa Riccardo Magi. Ilera arrivato qualche giorno fa dal Cpr di Trapani. «Venerdì scorso – continua Magi – era stato visto disperato da alcuni operatori. ...

Disordini nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma, dove all'alba è stato trovato morto suicida un migrante ventiduenne. Alcuni ospiti hanno tentato di sfondare una porta in ...Così come non è la prima volta che avvengono disordini all'interno di queste strutture, come dimostra l'incendio nel centro di Milo, in Sicilia, che ha completamente distrutto un'ala della struttura.Un 22enne originario della Guinea è stato trovato morto questa mattina nel centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria in via Cesare Chiodi a Roma. Sul posto sono… Leggi ...