Roma | disordini al Cpr di Ponte Galeria | sassi contro il personale

(Di domenica 4 febbraio 2024)nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di, a, dove all’alba di domenica 4 febbraio 2024 è stato trovato morto suicida un ventiduenne. Alcuni ospiti hanno tentato di sfondare una porta in ferro, lanciatoile tentato di incendiare un’auto. Sul posto è intervenuta la polizia. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa è successo. Forze dell’ordine davanti la sede del Centro di Permanenza per i Rimpatri di, in occasione del presidio organizzato dai Movimenti Antagonisti,, 24 febbraio 2018 – ilcorrieredellacitta.comUn ragazzo di 22 anni originario della Guinea è stato trovato morto la mattina di domenica 4 febbraio 2024 nel Centro di permanenza ...