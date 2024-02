Roma | De Rossi | I nuovi acquisti aggiungono qualità | Sanches torna in gruppo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024)4 febbraio 2024 - Terza partita ufficiale dei giallosotto la guida di Daniele Dea caccia del terzo successo consecutivo. Dopo i successi sofferti con Verona e Salernitana, i capitolini domani ospiteranno all'Olimpico il Cagliari nel posticipo del lunedì, in una sfida che mette in palio i tre punti, ma non solo. In caso di successo per i capitolini, se dovessero verificarsi dei risultati favorevoli oggi dagli altri campi con diversi scontri diretti per l'Europa, lasi potrebbe regalare il quarto posto solitario in classifica. Alla vigilia di un match che potrebbe valere così tanto per il proseguo della stagione, è intervenuto proprio l'allenatore dellaper presentare la sfida di fronte ai cronisti presenti in conferenza stampa. Queste le parole di ...