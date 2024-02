Roma | da Neppe a Massara | la situazione per il dopo Pinto

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le ultime in casasul possibile sostituito di Tiagocome direttore sportivo del club giallorosso L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul nuovo possibile direttore sportivo della. Con Tiagoche ha già comunicato il suo addio, il club giallorosso sta valutando vari nomi. Al momento sembra essere una corsa a due tra Florian Maurice e Marco, con Mitchell, Vivel e Schmadtke più defilati. Da tenere però sempre in considerazione il profilo di. La sua candidatura è infatti fortemente spinta da Daniele De Rossi, che se dovesse continuare così avrebbe un peso sulla decisione. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILAN NEWS 24

La Roma continua a lavorare in vista della sfida contro il Cagliari, valida per la ventitreesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45. I giallorossi si sono allenati al centro spor ...Massimo riserbo, come da tradizione. Ma anche un`attesa spasmodica, per capire bene chi sarà a costruire la Roma del futuro. Già, perchè da ieri a Trigoria non.Dal Liverpool alla Roma, la scelta i Friedkin ancora non l’hanno fatta ma potrebbe essere decisivo l’addio di Klopp alla fine dell’anno. Ecco la situazione ...