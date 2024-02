Roma | caos nel Cpr di Ponte Galeria dopo suicidio di un 22enne | sassi contro il personale

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 4 febbraio 2024) Si è scatenato ilnel Centro di permanenza per il rimpatrio di via Cesare Chiodi ache nelle prime ore di oggi unè stato trovato morto suicida. Alcuni ospiti hanno provato a sfondare una porta in ferro, hanno lanciatoildella struttura e hanno tentato di incendiare un’auto. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha placato le proteste anche con il lancio di lacrimogeni.