Roma-Cagliari | probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024)4 febbraio 2024 - Due squadre agli antipodi a caccia di punti per i propri obiettivi. Nella giornata di domani alle 20:45 laospita ilin una sfida tra dueil cui stato di forma è perfettamente speculare. I giallorossi in piena risalita dopo l'ultima sconfitta di Mourinho contro il Milan, hanno ottenuto due vittorie di fila sotto la guida di De Rossi, mentre i rossoblu sardi dopo la vittoria sul Bologna, hanno incassato due ko con Frosinone e Torino. All'andata i capitolini espugnarono l'Unipol Domus per 1-4 grazie alla doppietta di Lukaku e alle reti di Aouar e Belotti, mentre per itani fu Nandez su calcio di rigore a segnare il gol della bandiera nei minuti conclusivi della. Il cambio in panchina della, nonostante ...