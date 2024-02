Roma-Cagliari lunedì 05 febbraio 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

La Roma, dopo aver conquistato due vittorie consecutive, vuole proseguire su questa strada anche contro il Cagliari nel match valevole per la ... (sportface)

La Roma, dopo aver conquistato due vittorie consecutive, vuole proseguire su questa strada anche contro il Cagliari nel match valevole per la ... (sportface)

Roma-Cagliari (lunedì 5 febbraio con calcio d'inizio alle ore 20:45 in diretta su Dazn e Sky) è il posticipo di campionato... (calciomercato)

Il Cagliari di mister Claudio Ranieri in questa tornata di campionato andrà a far visita alla Roma di Daniele De Rossi. Il “vecchio” contro il ... ()

“Faccio questo lavoro per le emozioni che dà, sicuramente Roma ne dà di particolari. De Rossi ? Spero che il predestinato riuscirà a fare la ... (sportface)

Roma-Cagliari : probabili formazioni - pronostico - orario e diretta tv

La 23ª giornata del campionato di Serie A si conclude con Roma-Cagliari, due squadre in corsa per obiettivi diversi di classifica. L’arrivo in ... (calcioweb.eu)