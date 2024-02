Roma-Cagliari | dove vederla | Sky o Dazn? Orario | diretta streaming | formazioni

(Di domenica 4 febbraio 2024) E’ in programma domani, lunedì 05 febbraio 2024 alle ore 20.45, la partita. Il match, valido per la ventitreesima giornata del campionato di calcio di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico di. Dirigerà la gara il sig. Matteo Marcenaro della sezione Aia di Genova, coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Pagliardini. Quarto ufficiale il sig. Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà Abisso, con Aureliano AVAR. Il neo allenatore dellaDaniele De Rossi – ilcorrieredellacitta.comDopo la vittoria in trasferta contro la Salernitana, la ‘nuova’di De Rossi vuole confermare la buona prova offerta contro i campani. Ildi Ranieri, invece, è alla disperata ricerca di un successo che possa aumentare le chances di salvezza e mettere pressione alle ...

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la sconfitta della sua squadra sul campo dell'Atalanta: "Sicuramente loro hanno giocato bene, ma noi ci ...+ Sono 23 i rossoblù a disposizione di mister Ranieri per la trasferta dell'Olimpico contro la Roma. Prima convocazione per i neo acquisti Yerry Mina e Gianluca Gaetano. Tra i convocati anche Zito Luv ...