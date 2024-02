Roma | 22enne suicida nel Cpr di Ponte Galeria Scoppia il caos | sassi contro personale e polizia e lancio di lacrimogeni

Si è scatenato il caos nel Centro di permanenza per il rimpatrio di via Cesare Chiodi a Ponte Galeria , Roma , dopo che nelle prime ore di oggi un ... (tg24.sky)

Disordini nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma, dove all'alba è stato trovato morto suicida un migrante ventiduenne. Alcuni ospiti hanno tentato di sfondare una porta in ...Un 22enne originario della Guinea è stato trovato morto questa mattina nel centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria in via Cesare Chiodi a Roma. Sul posto sono… Leggi ...Un 22enne originario della Guinea è stato trovato morto questa mattina nel centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria, a Roma. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un ...