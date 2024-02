Robert Downey Jr rifiutato da Nolan per Batman Begins | “Aveva già deciso”

(Di domenica 4 febbraio 2024)Jr. in passato sarebbe statoda Christopherper il ruolo del villain Spaventapasseri in. L’interprete, noto soprattutto per aver vestito i panni di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, ha ricordato l’incontro che ha avuto con, e ha osservato che nonostante il regista “è sempre stato educato”, non sembrava “che stesse contando su questo colloquio per prendere la sua decisione”. L’intuizione diJr. era giusta, perché alla fine l’attore non ha ottenuto la parte. Come ormai i fan sanno, il ruolo dello Spaventapasseri sarebbe andato a Cillian Murphy, che sarebbe tornato a vestire i panni del cattivo ne Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro – Il ritorno. Nel frattempo, ...

Robert Downey Jr., candidato agli Oscar come Miglior Attore non protagonista per Oppenheimer, ha recentemente dichiarato, in un’intervista a The ... (cinemaserietv)

Robert Downey Jr. è un attore amatissimo dai fan e molto apprezzato dalla critica e dal mondo di Hollywood. Tuttavia, sembra che anche questi attori pluripremiati alle volte abbiano qualche problema ...Se Cillian Murphy è il grande favorito per gli Oscar 2024 nella categoria del miglior attore protagonista, allora Robert Downey Jr è certamente l'uomo da battere nella corsa all'Oscar per il miglior ...Sterling K Brown, noto per il suo ruolo in This Is Us, ha detto la sua su come pensa potranno finire gli Oscar.