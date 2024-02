“Roba di soldi e non solo” C’è Posta per te | Giuseppe chiude la busta in faccia ai genitori

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 4 febbraio 2024) “Maria chiudi la”. Ha provocato molte razioni tra il pubblico la storia di una famiglia divisa da incomprensioni e questioni economiche andata in ondata ieri sera, 3 febbraio 2023, nell’ultima puntata di C’èper te. Neanche la padrona di casa è riuscita nel tentativo di riconciliazione. Maria si è trovata davanti un vero e proprio muro impossibile da scalfire. A quel punto non è rimasto da fare altro chere la. Ma la vicenda ha continuato a far discutere sui social anche dopo la messa in onda, con i commentatori divisi. Da una parte c’erano Bartolomeo, Elena e Caterina, rispettivamente papà, mamma e figlia, dall’altra il figliocon la moglie Renata. Le incomprensioni nascono per questioni economiche dopo il matrimonio di lui. Volevano riallacciare i rapporti con ...