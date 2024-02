Rissa tra giovani | spunta un coltello | 4 feriti lievi

A scatenare il botta e risposta tre le due è stata la pelliccia indossata da Emma Marrone in un video pubblicato su Instagram (ilgiornale)

Episodio di grave violenza a Roma. Rissa tra nomadi a via Val Melaina : un uomo gravemente sfigurato e con ferite alla testa. Via di Val Melaina a ... (ilcorrieredellacitta)

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 2 febbraio : la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5. Ecco le anticipazioni della trama di ... (movieplayer)

Un 15enne accoltellato in una rissa al Pigneto : ricoverato grave al Bambino Gesù. Rintracciato l’aggressore 17enne

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato durante una rissa in via del Pigneto a Roma ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Bambin ... (open.online)