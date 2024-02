Riqualificato il giardino di via Belisario Vinta

"Proprio nelle immediate vicinanze di questo nuovo giardino attrezzato il Municipio intende proporre l’istituzione di un nuovo posteggio isolato per truck food, in modo da invogliare i cittadini a tra ...Riapre il giardino di via Belisario Vinta a Firenze. Dopo alcuni interventi di riqualificazione ora l’area verde nel Quartiere 3 è stata completamente resa di nuovo fruibile per i cittadini. I lavori ...In via delle Murge riqualificata un'area prima destinata alla viabilità. Novità anche per il parchetto di Japigia. Entrambi gli interventi rientrano nell'azione sperimentale per il verde urbano messa ...