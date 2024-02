Rinasce l’ex carcere San Domenico | E’ un traguardo storico per la città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Si è aperto ufficialmente il cantiere destinato a dare nuova linfa ad uno dei simboli delladelle torri che rivivrà nel segno dell’accoglienza, della cultura e della sostenibilità. Dopo un lungo iter partito con uno dei primi casi in Italia di federalismo demaniale che ha riportato nelle mani dell’Amministrazione comunale e della Regione Toscana tutto il complesso, dal 2021 è in essere il contratto di concessione in project financing con un raggruppamento di imprese capeggiato da Opera Laboratori, operatore culturale che investe quasi 23 milioni di euro nel recupero del. "Unper la nostra, frutto di un lungo lavoro – spiega il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci -. L’inizio dei lavori per l’approntamento del cantiere che per tre anni si ...