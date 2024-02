Rifiuti radioattivi nella Tuscia | arriva il no di Socciarelli | “La bocciatura è unanime”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 4 febbraio 2024) Montalto, 4 febbraio 2024- “Quella del 1 febbraio è stata una giornata importante perché non ci sentiamo più soli, i Comuni dellahanno bocciato all’unanimità la possibile realizzazione dell’impianto nazionale dei”. Sono le parole del sindaco di Montalto di Castro Emanuelache ha organizzato, insieme al Comitato Montalto Futura e alle associazioni di categoria, l’assemblea pubblica al teatro Comunale Lea Padovani con la partecipazione di sindaci ed esperti per dire “no” al progetto di un impianto nazionale per la gestione delle scorie radioattiveprovincia di Viterbo. All’incontro è stato ricordato che i Comuni dellainteressati dal progetto avevano già espresso in consultazione pubblica ...