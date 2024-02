Ricetta stufato di Carciofi e Patate | la golosità da poche calorie che fa tanto bene alla salute

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di domenica 4 febbraio 2024) Come molti binomi super azzeccati, istanno benissimo insieme e regalano un piatto gustoso e sano. Ifannoa moltissime funzioni dell’organismo: sono notoriamente diuretici, depurativi e disintossicanti, soprattutto per il fegato. Gli esperti ritengono che ifaccianoanche al cuore e che possano aiutare a combattere i calcoli renali. Ie lecreano unogustoso e sano – InformazioneOggi.itNon dimentichiamoci che questi favolosi ortaggi contengono tante fibre e sostanze preziose. Uniti alle, poi, regalano un piatto “da leccarsi i baffi”. Unasemplice ma che è in grado di saziare e dare tanta bontà. Ecco come ...