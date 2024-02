Riceci e Canavaccio | ora lo sa anche l’Europa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) Una delegazione diil 5 e 6 marzo andrà a Bruxelles per incontrare il commissario all’ambiente della Commissione Europea. Saranno accompagnati dalrlamentare Massimiliano Smeriglio che ieri ha visitato insieme a Gianluca Carrabs dei Verdi l’area al centro del progetto della maxi discarica che intenderebbe realizzare contro tutto e tutti Marche Multiservizi. "A breve ci sarà la risposta della mia interrogazione in Parlamento europeo - ha dichiarato Smeriglio - e sarà l’occasione per fare un incontro con una delegazione ditra un mese a Bruxelles con il commissario all’Ambiente della Commissione Europea". "Dopo Roma porteremo la contestazione a Bruxelles - dichiara Gianluca Carrabs che ha organizzato la lunga visita di ieri -, sarà un momento importante per investire i massimi vertici istituzionali europei di ...