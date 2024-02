Recupero in un canalone Prova riuscita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA A lezione di salvataggio in montagna tra neve e ghiaccio. Nei giorni scorsi i tecnici del Soccorso alpino della stazione del Lario Occidentale e del Ceresio della XIX Delegazione Lariana hanno scelto un’area tra la Cima Pianchette e il Pizzo di Gino in Val Cavargna per addestrarsi a intervenire in scenari tipicamente invernali, in condizioni spesso complesse e che cambiano continuamente, proprio come in questo periodo, in cui la neve è poca, anche in quota, le temperature sono alte, ma lungo i versanti esposti a nord e nelle zone in ombra si forma verglas, uno strato di ghiaccio invisibile che ricopre tutto, dalla roccia all’erba. I soccorritori si sono impratichiti soprattutto nell’utilizzo delle barelle e dei dispositivi di soccorso. Per rendere ancora più verosimile l’addestramento, uno di loro si è prestato come figurante e ha inscenato di essersi ...