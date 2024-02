Recanatese | se ci sei batti un colpo Arriva il Pontedera | serve la svolta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) La prima notizia è che Giovanni Pagliari ha convocato tutti i noveti, più o meno di recente, dal mercato di gennaio. Quella che scenderà in campo oggi contro ilsarà dunque una"nouvelle vague", dopo la profondissima opera di rinnovamento che si era resa necessaria e non solo per la lunghissima serie negativa che si sta protraendo da quasi tre mesi. Difficile, per non dire impossibile, prevedere quale sarà l’impatto immediato di questa vera e propria trasformazione anche perché è necessario un minimo di "tempo tecnico" per verificare la bontà o meno degli acquisti. Chiaramente servivano innesti che avessero esperienza e muscoli e su queste direttrici ci si è mossi cercando, al contempo, di aggiustare qualcosa in quei delicatissimi meccanismi dello spogliatoio dal quale si avvertivano sinistri scricchiolii. ...