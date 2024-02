Real Madrid-Atletico Madrid | Liga | tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 4 febbraio 2024)è una gara valida per la ventitreesima giornata dellae si gioca domenica alle 21:00: tv,Il terzo derby della stagione, forse l’ultimo, a meno che le due squadre non si rincrocino in Champions League, più avanti, ma appare difficile. E se gli altri due sono stati portati a casa dalla squadra di Simeone, questa volta ad avere la meglio sarà quasi sicuramente quella allenata da Carlo Ancelotti. I Blancos non possono permettersi nessun passo falso e non si possono permettere il lusso di uscire sconfitti, di nuovo, contro i rivali cittadini. Belligham (Lapresse) – Ilveggente.itIl derby dimette in palio dei punti pesantissimi per entrambe le ...