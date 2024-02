Ravenna | che sfida ad alta quota | Occhio all’attacco del Corticella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) È nell’angusto ‘Biavati’, impianto del quartiere Navile, nella periferia bolognese, che, oggi pomeriggio – fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Muccignato di Pordenone; ingresso a 12 euro – ilriprende il cammino dopo il pareggio in rimonta di Sant’Angelo Lodigiano e, soprattutto, dopo il ko casalingo contro il Fanfulla. Quello di oggi colè a tutti gli effetti uno scontro diretto per la promozione. Il, che ha appena interrotto una striscia di 12 risultati utili, è in vetta alla classifica con 43 punti, uno in più della Victor San Marino. Ilinvece, reduce dalla vittoria casalinga sul Lentigione e da 9 risultati utili di fila, insegue a -4. Mister Gadda, costretto alla tribuna per squalifica, deve rinunciare a Campagna e Sabbatani, anche loro appiedati per un turno dal giudice ...