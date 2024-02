Rapinata Era insieme alle figliolette

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Momenti di autentico terrore venerdì sera per una mamma che stava rientrando a casa con le sue due figlie di 6-7 anni dopo aver trascorso la serata al rione Vecchia Viareggio. In pieno centro la donna è stata affrontata da un giovane sui 25 anni, probabilmente di origini nordafricane che ha affrontato la donna e con violenza le ha strappato la borsa. La donna ha cercato di resistere, ma di fronte a tanta violenza ha finito col cedere la borsa e quello che c’era dentro, soldi, documenti e telefonino cellulare. Terrorizzate le figlie e sotto choc lei che è comunque riuscita a chiedere aiuto ai passanti che hanno potuto solo vedere che quel giovane si stava allontanando in tutta fretta con la borsa appena trafugata. Sul posto è arrivata una pattuglia di carabinieri che ha avviato le ricerche che, al momento, non hanno dato alcun esito. I militari dell’arma hanno ascoltato il racconto ...