Raid Usa-Gb contro obiettivi Houthi in Yemen I ribelli | “Escalation | risponderemo”

Nelle nuove incursioni Usa coinvolti anche i britannici. Trenta obiettivi raggiunti . Il Cremlino chiede all’Onu una riunione urgente del Consiglio di sicurezza. .Gli Usa bombardano le milizie filo-Iran in Iraq e Giordania Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A. - Società con unico socio. Iscrizione al Registro… Leggi ...Venerdì notte, due ore dopo la conclusione della cerimonia in onore dei tre soldati americani uccisi in Giordania, le forze militari Usa hanno colpito più di 85 obiettivi in Siria e Iraq. Il Comando C ...