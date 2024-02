Ragazza evade dai domiciliari | ma si costituisce | “Non sopporto mia madre”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 febbraio 2024) “Riportatemi in carcere, io e mianon andiamo proprio d’accordo, non ci posso stare”. È la vicenda grottesca che arriva da Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove una ventitreenne era evasa daia casa con la, per poi decidere di costituirsi e chiedere di finire di scontare la pena in prigione.Leggi anche: Stupro di gruppo a Catania, la tredicenne riconosce i suoi assalitori La flagranza di reato, la droga e la pistola Laera stata colta in flagranza di reato a Casamicciola, nel territorio di Ischia, mentre tentava di rivendere il contenuto di dieci panetti di hashish del peso complessivo di un chilo. Li nascondeva in una borsa a tracolla. In attesa del processo le erano concessi dati inella casa di residenza a Pozzuoli. I carabinieri la accompagnano ...