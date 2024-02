Ragazza evade dai domiciliari e supplica i carabinieri | “Portatemi in carcere”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 4 febbraio 2024) Unadi Pozzuoli è evasa daia casa per andare daia chiedere di essere messa in cella. Il motivo? Un rapporto troppo conflittuale con la madre: “Non andiamo proprio d’accordo, non ci posso stare”, ha raccontato la 23enne. La giovane era stata arrestata a Casamicciola, Ischia, dopo essere stata trovata con 10 panetti di hashish per un peso complessivo di un chilo nascosti in una borsa a tracolla. In attesa del processo le erano stati dati inella sua casa di Pozzuoli. Nell’appartamento, oltre a lei e la madre, vive anche il fratello, di 20 anni, un pregiudicato anche lui ai. Durante la perquisizione i militari hanno trovato nascosta una pistola semiautomatica “Beretta” calibro 7,65, che sarà sottoposta agli accertamenti balistici per verificare un ...