Quindi Lindstrom sa giocare a pallone Ora fatelo giocare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 febbraio 2024)sa. Napoli-Verona porta con sé questa verità rivoluzionaria che il Napolista sta supportando al punto da aver creato il Cll, il Comitato di Liberazione diincredibilmente diventato oggetto misterioso prima per Garcia e poi per Mazzarri. Parliamo di un nazionale danese, di un calciatore (che non è un esterno, De Laurentiis si rassegni) che è stato fondamentale per l’Eintracht e che col Francoforte ha vinto l’Europa League. Giuntoli aveva pensato a lui per sostituire Zielinski destinato alla partenza già da un anno.oggi è entrato male in campo. Ha commesso subito due falli, si è fatto ammonire. Poi, però, ha cambiato verso alla propria prestazione e alla partita. Prima nell’azione che lui ha iniziato con l’assist a ...