Qui in Niger non si parla del vertice Italia-Africa | troppo lontano dalla vita comune

(Di domenica 4 febbraio 2024) Qui nessuno ne hato. Ilerasituazione politica del Paese per sperare di lasciare qualche traccia. Il, dal colpo di stato del passato luglio, è attualmente in ‘osservazione giuridica’ da parte della Comunità Internazionale. Numerose, al, le rappresentanze di Statini, organizzazioni e istituzioni finanziarie internazionali, banche per lo sviluppo e vertici dell’Unione Europea. Ancora più numerosi, però, gli assenti come ad esempio la società civilena, le rappresentanze di migranti e soprattutto quell’profonda che i capi di stato non rappresentano affatto, i poveri. L’ambiguità del Piano Mattei sta tutta ...