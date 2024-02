Qui Fossombrone Fucili | Oggi ci serve tanta organizzazione»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ilandrà a far visita all’United Riccione, quotata compagine che in classifica generale occupa la decima posizione con un punto in meno dei metaurensi che hanno anche una partita da recuperare (con il Vastogirardi). "Affrontiamo una squadra costruita in estate per i quartieri alti della classifica – commenta alla vigilia del match l’allenatore delMichele– con giocatori esperti in tutti i reparti. Veniamo dalla vittoria interna di domenica scorsa e dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati. Sul loro campo sintetico serviràcorsa e giocare bene tecnicamente, oltre all’ entusiasmo che non ci deve mai mancare". "Partita difficilissima – osserva il direttore generale delMarco Meschini – ...