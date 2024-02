Qui Alma Cornacchini allarmato | Tanti interrogativi»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nel pieno di una situazione ormai paradossale, con il presidente Mario Russo che non paga più le spese quotidiane e al tempo stesso rifiuta di vendere la società, l’affronta oggi in trasferta il Termoli dopo l’ennesima settimana travagliata. "La situazione è delicata – ha confermato alla viglia mister Giovanni– ma non voglio far polemiche perché non è nel mio stile, però è chiaro che tu stai cercando di preparare la partita e invece ogni giorno arriva il giocatore e ti dice com’è la situazione. Non è proprio il massimo. Perché in questi casi bisogna lavorare più sulla testa che sulle gambe dei giocatori. Quindi questa è una gara complicata soprattutto per questo motivo qui. Comunque si va avanti cercando di fare il meglio e cercando di dare tutto grazie ad un gruppo di ragazzi che è davvero spettacolare". Lo scontro col Termoli è ...