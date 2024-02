Quelli che il Sussidistan… solo quando conviene I contributi alle imprese possono assorbire fino a 70 miliardi l’anno

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il discorso è sempre lo stesso:li prendono gli altri, come i poveracci percettori del Reddito di cittadinanza, persone che non riescono a mettere assieme il pranzo con la cena, si chiamano sussidi,li prendono gli imprenditori si chiamanoalla competitività, incentivi alla crescita e via discorrendo. Il tema è tornato di moda ora che Stellantis per bocca del suo amministratore delegato Carlo Tavares ha lanciato l’allarme. “L’Italia – ha detto – dovrebbe fare di più per proteggere i suoi posti di lavoro nel settore automobilistico anziché attaccare Stellantis per il fatto che produce meno nel nostro Paese. Si tratta di un capro espiatorio nel tentativo di evitare di assumersi la responsabilità per il fatto che se non si danno sussidi per l’acquisto di veicoli elettrici, si mettono a rischio gli impianti in ...