Quelle parole | semplici ma sbagliate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) Anastasio La segnalazione ricevuta da Lucia Sellitti, madre di una 33enne con gravissima disabilità, dimostra una volta di più come sia urgente imparare a rapportarsi alla disabilità. Contrariamente a quanto si pensi, ne siamo poco capaci e l’incapacità è trasversale, riguarda più luoghi e ambiti della quotidianità. Per superarla non si tratta di scendere a patti con qualche regola di buona creanza, non si tratta di fare un favore ad altri ma di farlo a se stessi: far cadere dai propri occhi pregiudizi, stereotipi e barriere che esistono solo in chi guarda e riscoprire quell’empatia che è alla base della nascita del linguaggio. Ecco: il linguaggio per l’appunto. La figlia di Lucia è rimasta turbata dallecon le quali un medico di un ospedale lombardo ha cercato di convincerla a uscire dal suo studio. Lei voleva rimanervi per assistere alla visita alla quale ...