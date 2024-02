Quella sana voglia di satira e ironia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Gli ingredienti sono quelli di sempre. L’, l’umorismo e la creatività. Che, sapientemente mescolati, rendono il Carnevale di Viareggio sempre fresco e innovativo nonostante gli anni che si porta dietro. Poi quando ci si mette il sole. Non c’e n’è per nessuno. La folla giocosa, colorata, mascherata e festosa rende i viali a Mare uno spettacolo unico e straordinario. E pure senza età. Sì, perché a indossare i costumi, cuciti per l’occasione, non sono solo bambini e ragazzini. Anzi. I più agguerriti nel cercare di stupire trucco e parrucco sono gli adulti. Un ritorno improvviso all’età dell’innocenza o sindrome di Peter Pan? No, qui le categorie psico-sociologiche portano solo fuori strada. Lo sberleffo e la goliardia, come l’e le battute sono tratti identitari di noi "maledetti toscani". Figuriamoci dei viareggini.