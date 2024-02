Quattro Ristoranti e risotto alla luganega: il piatto tipico di Monza fra storia e leggenda (Di domenica 4 febbraio 2024) Monza, 4 febbraio 2024 – È il protagonista assoluto della puntata di Alessandro Borghese Quattro Ristoranti in onda oggi dalla “capitale” della Brianza. I titolari dei locali messi sotto esame dal noto chef figlio dell’attrice Barbara Bouchet si sono sfidati in una gara all’ultimo risotto con la luganega (conosciuto anche come risotto alla monzese), piatto bonus decisivo nella scelta finale per la conquista della palma del miglior ritrovo chic di Monza. Il risotto alla luganega è un piatto tipico della tradizione brianzola, considerato il “cugino” ancora più goloso del classico risotto alla milanese. ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di domenica 4 febbraio 2024), 4 febbraio 2024 – È il protagonista assoluto della puntata di Alessandro Borghesein onda oggi d“capitale” della Brianza. I titolari dei locali messi sotto esame dal noto chef figlio dell’attrice Barbara Bouchet si sono sfidati in una gara all’ultimocon la(conosciuto anche comemonzese),bonus decisivo nella scelta finale per la conquista della palma del miglior ritrovo chic di. Ilè undella tradizione brianzola, considerato il “cugino” ancora più goloso del classicomilanese. ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

4 Ristoranti con Alessandro Borghese: anticipazioni della puntata a Monza Tutti pronti per la puntata di stasera di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese Si va tutti di corsa, è il caso di dirlo, a Monza ... Gli ascolti tv del 3 febbraio, i dati auditel di ieri: Tali e quali, C’è Posta per Te, Bomber Di seguito gli ascolti tv di ieri, sabato 4 febbraio. Il programma più visto in prima serata è risultato essere C’è Posta Tutti pronti per la puntata di stasera di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese Si va tutti di corsa, è il caso di dirlo, a Monza ...Di seguito gli ascolti tv di ieri, sabato 4 febbraio. Il programma più visto in prima serata è risultato essere C’è Posta

Nella nuova puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” – attesa per domenica 4 febbraio, in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – i 4 ...