Quando le prossime gare di sci alpino? Tornano le discipline tecniche a Bansko e Soldeu | programma | orari | tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) La Coppa del Mondo di sciincrocia le dita e prova a ripartire. Dopo il quasi nulla dello scorso fine settimana con le cancellazioni di Chamonix (tranne lo slalom) e Garmisch-Partenkirchen, è già tempo di pensare ai prossimi impegni che proporranno ai due comparti due proveper rimettersi in carreggiata. Iniziamo dal comparto femminile. Le atlete saranno impegnate a(Andorra) per un gigante nella giornata di sabato 10 febbraio e uno slalom nella giornata di domenica 11 febbraio. Sulla pista denominata Avet tornerà in scena Mikaela Shiffrin? Lara Gut-Behrami continua nel suo pressing e la prova tra le porte larghe potrebbe addirittura permetterle il sorpasso in caso di assenza della statunitense. Il comparto maschile, invece, sarà di scena a(Bulgaria). Sabato 10 febbraio si inizierà con ...