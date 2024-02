Puglia | clima | “inverno bollente” con temperature primaverili | calo di precipitazioni e diminuzione di risorse idriche Coldiretti

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 4 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: L’manda la natura in tilt dopo un 2023 che ha fatto registrare la caduta del 14% diin meno ed una temperatura superiore di 1,14 gradi rispetto alla media storica del periodo 1991-2020. E’ quanto afferma la, nel sottolineare l’anomalia con la colonnina di mercurio che nelle ore più soleggiate del week end sale su valori, mentre insi registra il crollo di 120 milioni di metri cubi di acqua negli invasi per l’assenza di piogge che mettono a rischio le semine di cereali e legumi, pascoli compromessi e ortaggi che non riescono ad entrare in produzione. Già in corso le verifiche dei tecnici in campo in tutta la ...