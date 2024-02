Puffy AmiYumi | stelle della musica in formato cartoon

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 4 febbraio 2024) Se siete appassionati di J-Pop, cioè pop giapponese, vi sarete sicuramente imbattuti nelle. Ebbene, forse saprete anche che a loro è stata dedicata una serie animata. Questo accadeva nel 2004. Chi sono le? Ami ?nuki e Yumi Yoshimura sono appunto membri del duo, che andava molto in voga fra i ragazzi negli anni Duemila. Il loro debutto è avvenuto in patria nel 1996, e cosa niente affatto scontata hanno riscosso un notevole successo anche in altri Paesi. In parte, negli Stati Uniti e anche in Italia può aver contribuito il fatto che siano statee vocecolonna sonora dei primi Teen Titans. Teen Titans Go l’evoluzione dei Giovani Titani La serie animata La storia, dunque, è molto semplice: segue la vera vita ...