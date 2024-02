Protesta dei trattori | attesi in migliaia a Roma Dai Cobas ai forconi | chi sono i manifestanti

Nel finale Holm rischia pure il tris prima di un duplice fischio vitale per i biancocelesti, molto nervosi come dimostrato dal giallo per proteste a Luis Alberto. La Lazio si sveglia tardi con ...Squadra che vince non si cambia. Peccato che riproporsi nella formazione che ha sconfitto l’Arezzo domenica scorsa non sia bastato all’Olbia per battere oggi la Carrarese. Bianchi piegati allo stadio ...1' di lettura 04/02/2024 - Il consigliere regionale Andrea Biancani ha espresso la sua solidarietà nei confronti degli agricoltori che hanno annunciato di bloccare la circolazione lunedì in segno di p ...