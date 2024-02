Prospettive Meteorologiche della Settimana | Prime Avvisaglie di Instabilità con Nubi e Pioggia

(Di domenica 4 febbraio 2024) Roma - "Analisi dettagliata delle Condizioni del Tempo dal 5 al 10 Febbraio" La prossimasi preannuncia con la possibile interruzione del dominio dell'alta pressione, portando alcune variazioni nelle condizionisu diverse regioni italiane. Lunedì 5 febbraio: Nord: Giornata prevalentemente soleggiata in montagna, ma nelle pianure e sulle coste si avvertono nebbie obasse localmente persistenti. Temperature stabili con massime tra 11 e 15 gradi. Centro: Sole sull'Appennino, mentre coste ed entroterra tirrenico saranno afflitti da nebbie obasse. Temperature costanti, con massime tra 12 e 16 gradi. Sud: Foschie ebasse in alcune aree, specie sulla Campania e l'alta Calabria tirrenica. Altrove prevalenza di condizioni soleggiate, con temperature in rialzo e massime ...

