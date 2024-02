Promozione | la vice capolista non si ferma MandolfoMarotta generoso ma il Moie vola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024)2 ATL . MONDOLFOMAROTTA 0: Anconetani, Gregorini, Cameruccio, Carboni (45’ st Serantoni), Balducci, Marini, Sassaroli (40’ st Pandolfi), Mosca, Pieralisi (27’ st Rossetti), Costantini, Druzhbliak (5’ st Paolucci). All. Rossi. ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Mattioli (45’ st Bartoletti), Tiriboco, Orciani, Morganti, Tamburini, Rosati, Marino, Marconi, Paolini (45’ st Bertarelli), Pantaleoni (25’ st Tomucci), Braganti (35’ st Cordaro). All. Sartini. Arbitro: Santoro di Pesaro. Reti: 20 pt Pieralisi, 35’ st Paolucci. IlVallesina non sipiù. La squadra di Rossi, in casa, contro l’Atletico Mondolfo-Marotta incassa la sesta vittoria consecutiva e si posiziona in solitaria al secondo posto, dietro solo al Fabriano Cerreto distante un punto. I locali si sono imposti per 2-0 al termine di una ...