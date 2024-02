Probabili formazioni Milan-Napoli | ventiquattresima giornata Serie A 2023 2024

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 20:45 di domenica 11 febbraio nella cornice dello stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Big match d’alta classifica, anche se gli obiettivi ad oggi sono diversi. Ilvuole blindare la zona Champions e provare ad avvicinarsi a Inter e Juventus, prime della classe. Ilinvece deve rientrare tra le prime cinque, ma deve accumulare risultati se vuole farlo in una classifica cortissima e che non ammette passi falsi. Nel corso della settimana Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e focus sulle possibili scelte dei due allenatori, ...

Probabili formazioni Serie A in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Juventus , che è in programma oggi a partire dalle ... (inter-news)

Atalanta-Lazio infiamma il pomeriggio di oggi con la sfida che vale per l'accesso in Champions. Entrambi i club, infatti, vogliono puntare al quarto posto e devono cotninuare a vincere in ...Sfida per le zone alte della classifica con Inter e Juventus che si sfidano per continuare la loro corsa allo scudetto. Un solo punto separa le due squadre, ma i nerazzurri hanno una partita ...Coppa d'Africa, dove vedere Nigeria-Sudafrica: Sportitalia, OneFootball o DAZN Mercoledì 7 febbraio, ore 18:00. TV, streaming, formazioni ...