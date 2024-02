Prime pagine dei quotidiani di oggi 4 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 febbraio 2024) RASSEGNA STAMPA – Ecco ledeidi, 4. Corriere della Sera: “Gli Usa avvertono: i nostri raid? È soltanto l’inizio.” Rischio escalation in Medio Oriente. La Repubblica: “Gli amici di Meloni.” La premier attacca la sinistra per favoritismi. La Stampa: “Nordio: dolore per Salis. Orban rispetti le norme Ue.” Intervista al ministro della Giustizia sulla riduzione della carcerazione preventiva. Il Messaggero: “Stop al Reddito, riparte il lavoro.” Ex percettori impiegati in ristorazione, logistica e turismo. La Gazzetta dello Sport: “Scudetto, ci siamo.” Inter-Juventus: Inzaghi per la fuga con tutti i suoi big. Corriere dello Sport: “Lo scudetto è qui.” Inzaghi e Allegri abbassano i toni, ma Inter-Juventus può ...