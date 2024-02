Primavera femminile Le biancazzurre tornano a casa Caccia alla vittoria col Sassuolo

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ritorno fra le mura amiche per le ragazze delladella San Marino Academy che questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30), sul campo di Domagnano affronteranno il. Nella terza gara del girone di ritorno le giovani della Repubblica si metteranno adella secondastagionale. Impresa non semplice contro ilche abita i quartieri nobili della classifica. Mentre lenon navigano in buone acque, al penultimo posto, e con soli tre punti di vantaggio sulla Lazio cenerentola del girone.. Girone 1 (14ª giornata). Ieri: Hellas Verona-Inter 1-2. Oggi: Fiorentina-Juventus, Lazio-Arezzo, Milan-Roma, Sampdoria-Parma, San Marino Academy-. Classifica: Roma 32; Inter ...

