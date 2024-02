Primavera Azzurrini poco precisi e castigati nella ripresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) genoa 2 empoli 0 GENOA: Calvani, Tosi, Abdellaoui, Scaravilli (85’ Sarpa), Rossi, Ferroni, Omar (73’ Ghirardello), Ekhator (81’ Bornosuzov), Barbini, Arboscello (85’ Parravicini), Papadopoulos. All. Agostini. EMPOLI: Seghetti, Dragoner, Indragoli (66’ Popov), Pauliuc, Bacci, Vallarelli, Fini, Bonassi (58’ Gaj), El Biache (58’ Matteazzi), Corona (83’ Ansah), Nabian (66’ Bacciardi). All. Birindelli. Arbitro: Angelillo di Nola. Reti: 49’ Omar, 77’ Papadopoulos. Note. Espulsi al 75’ Ferroni (G) e all’80’ Gaj (E). VADO LIGURE – Due reticondannano laazzurratrasferta ligure sul campo del Genoa, mentre al Castellani-Computer Gross Arena finisce invece a reti bianche il match tra le due prime squadre. Partita giocata a viso aperto fin dai primi minuti, ma ritmo molto spezzettato per i ...