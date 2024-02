Prima picchiato | poi costretto a guardare | ragazzina stuprata a Catania | la furia dei 7 egiziani

(Di domenica 4 febbraio 2024) Lo stupro diè un vero e proprio orrore. I Carabinieri hanno dato esecuzione a provvedimenti di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 7 cittadini stranieri di nazionalità egiziana, 4 maggiorenni e 3 minorenni, per i quali sussistono gravi indizi di colpevolezza per il reato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una minore di 13 anni. I fatti da cui traggono origine i provvedimenti precautelari si sarebbero verificati nella serata del 30 gennaio scorso, alle ore 19.30 circa, all'interno della centralissima Villa Bellini di. In particolare una coppia di fidanzatini del posto, entrambi minorenni, lui di 17 anni e lei di 13 anni, mentre si trovavano nei pressi dei bagni pubblici del parco comunale, sarebbe stata accerchiata da diversi giovani extracomunitari che avrebbero da subito iniziato ad importunare la ragazza, ...

