Prima Pagina IN Edicola | Inter-Juventus | brividi scudetto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 febbraio 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Lo scudetto è qui. Inzaghi e Allegri abbassano i toni mapuò cambiare il corso del campionato. Simone: «Noi non ci nascondiamo». Darmian preferito ancora a Dumfries. Max: «Un premio sfidarli da secondi». Chiesa va in panchina, tocca a Yildiz. TUTTOSPORT Chi ha più paura?scudetto. Inzaghi rischia più di Allegri, neanche l’arbitro ...