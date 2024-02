Prestia insuperabile | David va a risparmio energetico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) Pisseri ng. Assiste alla super prova del collega Furlanetto sperando che prima o poi capitoli, altro compito non gli tocca. Pieraccini 6,5. Petrungaro non gli crea grandi grattacapi, nel secondo tempo partecipa anche lui all’assalto con lucidità e determinazione. Qualche recupero tempestivo.7. Paponi all’inizio prova a spostarlo ma capisce subito che per lui sarà una sera senza soddisfazioni, lo stesso poi tocca anche all’ex Sorrentino. Cerca il primo gol stagionale, ma dovrà riprovarci. Silvestri 7. Sembra avere una calamita che attira tutti i palloni sulla sua testa, non lascia niente agli attaccanti marchigiani. Ammonito, in diffida, sarà squalificato contro il Rimini. Adamo 6,5. Inizia col solito piglio arrembante e finisce nello stesso modo, buoni cross, un sinistro sventato da Furlanetto e una palla rubata ad inizio ripresa le cose migliori in un ...