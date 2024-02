Prato | coltellate in centro storico Paura e sgomento tra la gente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024), 4 febbraio 2024 –in pienodove di domenica, con tantache avrebbe voluto godersi una passeggiata nel cuore della città e che invece si è trovata davanti all’ennesima cartolina di degrado: un giovane magrebino con un grosso coltello, diretto con sicurezza verso un gruppetto di persone in piazza Duomo. L’uomo è arrivato da piazza Lippi, si è avvicinato urlando e brandendo l’arma; due feriti, poi la fuga.sgomenta, ambulanze che arrivano in piazza, insieme a polizia e polizia municipale. I due feriti (due ivoriani) non hanno riportato gravi conseguenze: sono stati portato in codice verde all’ospedale Santo Stefano. L’aggressione, commessa da quello che si ritiene essere un marocchino di nemmeno 30 anni, sarebbe maturata nel mondo dello ...