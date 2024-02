Prato | autista aggredito a bordo dell’autobus

(Di domenica 4 febbraio 2024), 4 febbraio 2024 – Violenta aggressione ai danni di undi Autolinee Toscane a. Poco dopo l’ora di pranzo di domenica un uomo spaccato con un pugno il vetro divisorio posto a protezione dei conducenti dei bus ferendo l’, che è stato ricoverato in stato di shock. Le sue condizioni al momento non sembrano preoccupanti. Subito attivate le forze dell’ordine, che hanno visionato i filmati, individuato e fermato l’aggressore. “Voglio ringraziare le forze dell’ordine che sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza il nostroe le altre persone adel bus - commenta il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli - Esprimo a nome mio personale e di tutta l’azienda vicinanza e solidarietà al nostro conducente. Purtroppo, troppo spesso il ...

