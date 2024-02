Pozzuoli | 23enne evade dai domiciliari | “Portatemi in carcere | non sopporto mia madre”

(Di domenica 4 febbraio 2024) I rapporti-figlia, si sa, sono complessi ma quello che è accaduto oggi alascerebbe sorpreso anche Freud. Una giovane di soli 23 anni ha deciso dire dai, in cui si trovava solo da qualche ora, perché non riusciva più a sopportare la sua stessa. Non sono chiare le dinamiche che L'articolo proviene da Il Difforme.

Una giovane di Pozzuoli arrestata per droga chiede ai Carabinieri di essere portata in carcere , incapace di sopportare la convivenza con la ... (teleclubitalia)

Preferisce il carcere invece che restare ai domiciliari con la madre ("Non andiamo proprio d’accordo, non ci posso stare"): succede ad una ragazza arrestata ...La vicenda riguarda una giovane di 23 anni che ha spiegato ai carabinieri di non andare d'accordo con la madre, chiedendo il trasferimento in cella ...]]> Una giovane donna ha espresso la preferenza di essere incarcerata piuttosto che rimanere ai domiciliari presso l’abitazione della madre con cui ha rapporti difficili. Questa situazione si è verifi ...