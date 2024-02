Posticipo Serie A | Inter-Juventus 1-0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 4 febbraio 2024) 22.42 L'al Meazza batte 1-0 la Juve e può così allungare a +4 sui bianconeri con una partita ancora da recuperare. Primo tempo bloccato, ma l'fa la gara.Chance per Thuram (salva alla disperata Bremer) e Vlahovic (spreca una gran percussione di McKennie).Nerazzurri avanti al 37':da Barella a Pavard,la rovesciata diventa un assist per Thuram Gatti lo anticipa mettendo però nella sua porta. Nella ripresa il palo nega a Calhanoglu il raddoppio (57').La partita esplode,fioccano le occasioni, ma il risultato non cambia. E' festa